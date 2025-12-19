Marinha e setor náutico se reúnem para alinhar segurança da navegação - Ascom

Publicado 19/12/2025 18:42

Búzios - Na última quarta-feira (17), a Marinha do Brasil realizou uma reunião com representantes da Associação dos Aquatáxis, operadores do setor náutico e órgãos municipais de Armação dos Búzios para alinhar ações voltadas à segurança da navegação durante a temporada de verão. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Turismo.



Durante a reunião, foram abordados temas como o gerenciamento do espelho d’água, instruções de segurança, procedimentos de emergência e alterações normativas que passam a valer no período de alta temporada. A Marinha apresentou as leis e normas que deverão ser seguidas, reforçando a importância das boas práticas de navegação, do ordenamento costeiro e da fiscalização para coibir irregularidades.



Também participaram representantes das Secretarias de Turismo, Pesca e Clima e Sustentabilidade, além da Gerência Náutica, da Agência Libertas e do serviço de táxi aquático. A proposta do encontro foi promover o alinhamento entre os diferentes setores e fortalecer a atuação integrada durante o verão, quando o fluxo de embarcações aumenta significativamente no município.



O secretário de Turismo, Thomas Weber, destacou a relevância da iniciativa. Segundo ele, a apresentação das normas pela Marinha é fundamental para que todos os envolvidos estejam cientes das regras que devem ser cumpridas. “O alinhamento entre os órgãos e os profissionais que atuam nas atividades aquaviárias contribui diretamente para a segurança, a organização e o bom funcionamento das operações durante a temporada”, afirmou.