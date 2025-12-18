Turma da ESCOM CHRONOS da Guarda Mirim - Ascom

Publicado 18/12/2025

Búzios - Neste sábado (20), às 9h, será realizada a primeira etapa do processo seletivo interno para a formação da nova turma da ESCOM CHRONOS da Guarda Mirim de Búzios. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, pela Guarda Civil Municipal e pela Coordenadoria Geral do PROGEP (Programa Educacional e Preventivo às Drogas, Trânsito e Violência).

O processo seletivo é destinado aos níveis I e II, além das categorias Instrutor I e II. Cerca de 50 candidatos graduados participarão da avaliação inicial. Nesta fase, será aplicada uma prova com 50 questões de múltipla escolha, com conteúdos das disciplinas desenvolvidas pelo CEFAP, como Ética e Cidadania, Noções de Primeiros Socorros, Educação Ambiental, Prevenção Primária ao Uso e Envolvimento com Drogas e Educação para o Trânsito.

Estão disponíveis 30 vagas para o curso da ESCOM CHRONOS. A segunda etapa do processo seletivo está prevista para janeiro e será composta por um Teste de Aptidão Física (TAF). A terceira e última fase consistirá em uma prova oral sobre os hinos. Todas as etapas têm caráter eliminatório e classificatório.

A execução técnica do processo seletivo é de responsabilidade da Coordenadoria Geral do PROGEP.