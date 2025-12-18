Turma da ESCOM CHRONOS da Guarda MirimAscom
Processo seletivo da ESCOM CHRONOS da Guarda Mirim acontece neste sábado (20) em Búzios
Cerca de 50 candidatos participarão da primeira etapa da seleção, com provas teóricas e etapas eliminatórias
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
Búzios recebe, nesta quinta (18) e sexta-feira (19), o Festival Conectadas com foco no empreendedorismo feminino
Evento gratuito reúne feira de negócios, painéis temáticos e atrações culturais no Centro da cidade
Dois cães são resgatados após denúncia de maus-tratos em Búzios
Animais estavam abandonados há mais de 15 dias, sem comida e água; caso é acompanhado pela Polícia Civil
Operação "Cem Complexo" prende dois suspeitos e apreende drogas e simulacro em Armação dos Búzios
Forças de segurança atuaram em Cem Braças e Capão para cumprir mandados e combater o tráfico de drogas
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
