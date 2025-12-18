Festival Conectadas - Ascom

Publicado 18/12/2025 16:08

Búzios - O município de Búzios recebe, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), o Festival Conectadas – Conexões que Transformam. O evento será realizado das 13h às 19h, na Praça Santos Dumont e na Rua das Pedras.



A programação inclui uma feira de negócios com a participação de mais de 30 mulheres empreendedoras, que apresentarão produtos e serviços nas áreas de gastronomia, artesanato, bem-estar, hospedagem, experiências culturais e apresentações musicais. O espaço contará ainda com área de alimentação, espaço infantil e atividades culturais.



Durante os dois dias, o público poderá acompanhar painéis com temas relacionados ao empreendedorismo feminino, como liderança, economia criativa, uso das redes sociais para divulgação de negócios, fortalecimento do empreendedorismo na Baixada Litorânea, oportunidades no município e saúde da mulher.



A secretária da Mulher de Búzios, Daniele Martins, afirmou que o evento contribui para ampliar a participação feminina no ambiente de negócios e para a criação de conexões entre empreendedoras da região.



O festival é uma iniciativa da FALA Entretenimento, idealizada por Fernanda Machado e Alex Ribeiro, com o objetivo de promover a integração entre mulheres empreendedoras, incentivar a troca de experiências e estimular a economia local.



A programação musical prevê apresentações do grupo Cabe Mais e da cantora Betta, no dia 18, e do grupo Cabe Mais e da banda Twigg, no dia 19, sempre a partir das 18h.



O Festival Conectadas é gratuito e aberto ao público.



Programação



Quinta-feira (18)



13h – Abertura



14h às 15h – Painel: Liderança Feminina que Move Territórios



15h às 16h – Painel: Economia Criativa – Transformando Talentos em Negócios



16h às 17h – Painel: Divulgação de Negócios no Instagram e WhatsApp



18h – Show com Cabe Mais e Betta



Sexta-feira (19)



13h – Abertura



14h às 15h – Painel: Gestoras Municipais da Baixada Litorânea



15h às 16h – Painel: Oportunidades para Mulheres Empreendedoras em Búzios



16h às 17h – Painel: Saúde e Bem-Estar da Mulher



18h – Show com Cabe Mais e Twigg