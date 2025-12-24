Tartaruga marinha - Reprodução

Publicado 24/12/2025 13:47

Búzios - Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (24) na Praia de João Fernandes, em Armação dos Búzios. Segundo informações apuradas no local, o animal apresentava estado avançado de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido dias antes do encalhe.



Após o registro da ocorrência, uma equipe do Instituto Albatroz foi acionada e realizou o recolhimento do animal, conforme os procedimentos previstos nos protocolos ambientais. A situação foi observada por pessoas que estavam na praia no momento.



Casos de encalhe de tartarugas marinhas são registrados com frequência no litoral e podem estar relacionados a diferentes fatores, como interação com atividades humanas, ingestão de resíduos, colisões com embarcações ou causas naturais. A confirmação da causa da morte depende de avaliação técnica, quando viável.



O Instituto Albatroz orienta que, ao encontrar animais marinhos encalhados, vivos ou mortos, a população não toque, não se aproxime e não tente devolvê-los ao mar. A recomendação é acionar imediatamente os órgãos ambientais responsáveis.



Em Armação dos Búzios, ocorrências desse tipo podem ser comunicadas ao Instituto Albatroz ou aos canais oficiais de meio ambiente, contribuindo para o monitoramento da fauna marinha no litoral.