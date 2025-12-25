Morte - Reprodução/PM

Publicado 25/12/2025 23:24

Búzios - Um homicídio foi registrado na noite de quarta-feira (24) no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios. O caso ocorreu em uma residência localizada na Rua 28.

Segundo informações de moradores, um homem era perseguido por pessoas armadas e entrou em um imóvel onde havia um casal.

Os perseguidores também acessaram a residência e efetuaram disparos. O homem foi atingido na área de serviços do imóvel e morreu no local.

A vítima foi identificada, de forma preliminar, como Thales. Informações obtidas no local indicam que ele havia deixado o sistema prisional há cerca de sete dias, após cumprir pena em regime fechado.

A motivação e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Equipes da Polícia Militar, da 5ª Companhia de Búzios, estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservação da cena até a chegada da perícia.

Após os procedimentos, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.