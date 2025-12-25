MorteReprodução/PM
Homem é morto a tiros dentro de residência em Búzios
Vítima era perseguida, entrou em imóvel na Rua 28 e foi atingida; Polícia Militar isolou a área e o caso será apurado pela Polícia Civil
Homem é morto a tiros dentro de residência em Búzios
Vítima era perseguida, entrou em imóvel na Rua 28 e foi atingida; Polícia Militar isolou a área e o caso será apurado pela Polícia Civil
Tartaruga marinha aparece morta na Praia de João Fernandes em Búzios
Ocorrência mobilizou equipes ambientais no litoral buziano
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Búzios recebe a Copa Rio de Beach Sprint na Praia do Canto
Competição reuniu atletas de diversas regiões do país e integrou o calendário nacional do remo costeiro
Fim de ano movimentado: Búzios registra 75% de ocupação na rede hoteleira
Projetando crescimento para o Réveillon, quando a taxa chega a 89%
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.