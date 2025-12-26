Acidente - Folha de Búzios

Publicado 26/12/2025 17:53

Búzios - Um atropelamento deixou uma ciclista em estado gravíssimo na tarde da última terça-feira (23), em Armação dos Búzios. O caso ocorreu por volta das 18h, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, uma das principais vias da cidade, na altura do Shopping 5.000, no sentido Pórtico, em frente a um ponto de ônibus.



A vítima é Talita, moradora do município e mãe de dois bebês gêmeos. Segundo as informações apuradas, ela retornava do trabalho de bicicleta quando foi atingida por um veículo. Após o impacto, o condutor fugiu do local sem prestar socorro, o que caracteriza crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.



Em consequência do atropelamento, Talita sofreu traumatismo craniano e foi socorrida em estado gravíssimo. Ela permanece internada, enquanto familiares e amigos acompanham o caso com apreensão. Conhecida na cidade, Talita é descrita por pessoas próximas como uma mulher trabalhadora e dedicada à família.



O atropelamento causou comoção entre moradores de Búzios, especialmente pela situação dos dois filhos gêmeos da vítima, que aguardam a recuperação da mãe. O caso também reacende o debate sobre a segurança de ciclistas em vias de grande movimento no município.



As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas. A família pede que qualquer pessoa que tenha presenciado o ocorrido ou tenha informações sobre o veículo envolvido entre em contato com as autoridades policiais ou deixe informações que possam auxiliar na identificação do motorista.



A família reforça que qualquer detalhe pode ser fundamental para esclarecer o atropelamento e responsabilizar o condutor que deixou o local sem prestar socorro.