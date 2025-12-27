Talita Ferreira de Lima, de 35 anosReprodução

Búzios - Foi confirmada a morte de Talita Ferreira de Lima, de 35 anos, vítima de um atropelamento registrado na última terça-feira (23), em Armação dos Búzios. Talita estava internada desde o dia do acidente, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
O atropelamento ocorreu por volta das 18h, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, uma das principais vias da cidade, na altura do Shopping 5.000, no sentido Pórtico, em frente a um ponto de ônibus. De acordo com as informações, Talita seguia de bicicleta para casa após o trabalho quando foi atingida por um veículo Ford Ecosport de cor branca. O condutor deixou o local sem prestar socorro.
Em decorrência do impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano grave e foi encaminhada em estado crítico para atendimento médico. Apesar do acompanhamento intensivo e dos esforços da equipe de saúde, o quadro evoluiu negativamente, resultando na morte.
Mãe de dois bebês gêmeos, Talita era conhecida por amigos e moradores como uma pessoa dedicada à família e muito presente na comunidade. A morte causou tristeza e indignação, principalmente pelas circunstâncias do atropelamento e pela fuga do motorista logo após o ocorrido.
O caso passou a ser investigado oficialmente nesta sexta-feira (26), quando o marido da vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o veículo envolvido já foi localizado e apreendido para perícia, e o proprietário, que conduzia o carro no momento do atropelamento, foi ouvido.
Como não houve prisão em flagrante, o motorista foi liberado após prestar depoimento, conforme prevê a legislação. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as responsabilidades e esclarecer todos os detalhes do atropelamento.
A família de Talita ainda aguarda a liberação do corpo para a realização do velório e do sepultamento, que ocorrerá em Cachoeiras de Macacu, cidade natal da vítima.O esposo, Luciano, informou que não há previsão de horário para as cerimônias.
Luciano também relatou que a família optou pela doação dos órgãos de Talita, decisão que foi recebida com emoção por amigos e moradores de Búzios. Novas informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas assim que houver confirmação oficial.
*Com informações da Folha de Búzios.