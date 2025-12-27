Talita Ferreira de Lima, de 35 anosReprodução
Morre ciclista atropelada na antevéspera de Natal em Búzios; motorista fugiu sem prestar socorro
Talita Ferreira de Lima estava internada desde terça-feira (23), quando foi atingida por um carro na Avenida José Bento Ribeiro Dantas
Atropelamento deixa ciclista em estado gravíssimo em Búzios; motorista fugiu
Mulher foi atingida por um carro na Avenida José Bento Ribeiro Dantas; família pede ajuda para identificar responsável
Búzios recebe festival de verão com esportes, bem-estar e shows gratuitos em janeiro
Gabriel O Pensador, Detonautas, Os Garotin e Diogo Nogueira estão na programação musical do evento que acontece no Clube Aretê de 6 a 11 de janeiro
Homem é morto a tiros dentro de residência em Búzios
Vítima era perseguida, entrou em imóvel na Rua 28 e foi atingida; Polícia Militar isolou a área e o caso será apurado pela Polícia Civil
Tartaruga marinha aparece morta na Praia de João Fernandes em Búzios
Ocorrência mobilizou equipes ambientais no litoral buziano
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
