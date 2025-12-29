Alan Moreira Padilha, 34 anos - Reprodução

Publicado 29/12/2025 15:02

Búzios - Foi identificado como Alan Moreira Padilha, conhecido como “De Ferro”, o homem executado a tiros na tarde deste domingo (28) na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Alan tinha 34 anos e nasceu em 28 de agosto de 1991. A identificação foi confirmada oficialmente pelas forças de segurança.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. De acordo com a corporação, Alan seria apontado como gerente do tráfico na localidade conhecida como Sinagoga, em Unamar, distrito de Cabo Frio. As informações integram a linha inicial de investigação e ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Conforme já esclarecido pela polícia, a execução não ocorreu na faixa de areia da praia. O homem teria sido alvejado a tiros em um beco (servidão) próximo à orla e, mesmo ferido, correu em direção à praia. Ele acabou caindo no canto esquerdo de Geribá, onde morreu no local.

O crime aconteceu em meio a uma grande movimentação de banhistas, o que provocou pânico e correria entre frequentadores da praia. A Polícia Militar realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia.

A investigação ficou a cargo da Polícia Civil, por meio da 127ª Delegacia de Polícia de Búzios, que informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os autores.

Alan possuía extensa ficha criminal. Em 2013, respondeu por dano qualificado ao património, com inquérito posteriormente arquivado por decisão judicial. Em 2017, foi condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), recebendo pena de 4 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, além de 468 dias-multa. Em 2021, respondeu por violência doméstica, mas foi absolvido, com sentença transitada em julgado.

Ainda de acordo com as forças de segurança, um suspeito já foi identificado, e diligências estão em andamento para localizá-lo. O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.