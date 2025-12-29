Alan Moreira Padilha, 34 anosReprodução
Homem executado a tiros na praia de Geribá, em Búzios, é identificado
Alan Moreira Padilha, conhecido como "De Ferro" tinha 34 anos
Fabinho Costa anuncia abertura do Mirante Dona Célia para o Réveillon em Iguaba Grande
Espaço completa um ano e integra ações especiais da Prefeitura para a virada do ano
Dr. Serginho acompanha chegada das balsas e reforça planejamento para a maior queima de fogos do RJ
Cabo Frio prepara espetáculo de 15 minutos; haverá shows na Praia do Forte e em Tamoios
Homem é morto a tiros na Praia de Geribá, em Búzios
Crime ocorreu no início da tarde deste domingo (28) em área movimentada da praia e assustou banhistas
Brigitte Bardot morre aos 91 anos e deixa legado que colocou Búzios no mapa do turismo mundial
Atriz francesa foi decisiva para transformar a antiga vila de pescadores da Região dos Lagos em destino conhecido internacionalmente
Morre ciclista atropelada na antevéspera de Natal em Búzios; motorista fugiu sem prestar socorro
Talita Ferreira de Lima estava internada desde terça-feira (23), quando foi atingida por um carro na Avenida José Bento Ribeiro Dantas
