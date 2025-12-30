Turistas - Ascom

Publicado 30/12/2025 16:26

Búzios - Búzios se prepara para um Réveillon de 2026 com lotação máxima. De acordo com a Associação de Hotéis e Pousadas do município, a ocupação hoteleira já se aproxima dos 95% e a expectativa é alcançar 100% até esta quarta-feira (31), reforçando a cidade como um dos destinos mais disputados do Estado neste período.



Mesmo sem a realização de queima de fogos ou shows gratuitos promovidos pelo município na virada do ano, o desempenho do setor turístico é celebrado pela Secretaria de Turismo, empresários e trabalhadores da área. O resultado demonstra a força do destino, que continua atraindo visitantes pela diversidade de praias, gastronomia, hotelaria qualificada e experiências exclusivas.



Paralelamente à alta ocupação na rede hoteleira, o município também receberá navios de turismo nos últimos dias do ano, o que amplia o fluxo de visitantes durante o período festivo. Nesta terça-feira (30), o MSC Fantasia atracou no Píer Central, onde fica até às 19h, com cerca de 4 mil passageiros. Já na quarta-feira (31), o MSC Preziosa chega ao Porto Veleiro, das 7h às 12h, também com aproximadamente 4 mil passageiros.



O cenário é considerado ainda mais positivo diante do fato de que cidades vizinhas contam com programações festivas, como queima de fogos e shows para o público. Ainda assim, Búzios mantém elevada procura, reforçando seu perfil turístico voltado ao lazer, à sofisticação e à tranquilidade.



A Prefeitura acompanha o aumento do fluxo de visitantes e segue atuando de forma integrada para garantir serviços públicos, ordenamento urbano e segurança durante o período de festas, contribuindo para uma experiência positiva tanto para turistas quanto para moradores.