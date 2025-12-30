Acusado de homicídio é preso - Reprodução/PM

Publicado 30/12/2025 13:24

Búzios - Uma ação integrada entre a Polícia Civil, por meio da 127ª DP, e a Polícia Militar, através da 5ª Companhia (Armação da Búzios) do 25 BPM, com apoio do setor de inteligência (P2) do 32º BPM, resultou nesta segunda-feira (29) na prisão de um dos envolvidos no homicídio ocorrido no bairro de Geribá, na tarde de domingo (28).



Desde o registro do crime, as forças de segurança atuaram de forma coordenada, realizando diligências ininterruptas para identificar e localizar os autores.



As investigações apontaram que o principal acusado da execução havia fugido para o município de Macaé, onde foi localizado e capturado pelas equipes nesta data, sendo preso e colocado à disposição da Justiça.



As apurações seguem em andamento, e outros comparsas já identificados continuam sendo procurados pelas polícias.