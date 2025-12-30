Fiscalização náutica Ascom
As ações abrangem embarcações de passeio, embarcações de lazer particulares, motos aquáticas, lanchas, escunas e todas as embarcações que operam no município. Durante as abordagens, as equipes verificam a habilitação dos condutores, a documentação das embarcações, o respeito ao limite máximo de passageiros, a distância mínima da faixa de areia, além da realização do teste do bafômetro para coibir a condução sob efeito de álcool.
A fiscalização ocorre de forma contínua em diferentes pontos da cidade, especialmente nas áreas de maior movimentação náutica, reforçando o ordenamento das atividades marítimas e a prevenção de acidentes.
