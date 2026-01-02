Guarda-vidas resgatam duas crianças - Reprodução

Publicado 02/01/2026 15:23

Búzios - Por volta das 18h40 desta quinta-feira (01), guarda-vidas de Armação dos Búzios entraram em ação para resgatar duas crianças que foram levadas pela forte corrente marítima na Praia de Geribá.



Segundo informações, as vítimas tiveram dificuldade para retornar à faixa de areia após serem puxadas pela correnteza. Ao identificarem a situação de risco, os profissionais iniciaram imediatamente o procedimento de salvamento, evitando um possível afogamento.



Durante a operação, as crianças foram conduzidas com segurança até um banco de areia, onde a ocorrência foi estabilizada. Ambas foram retiradas do mar conscientes e sem ferimentos, passando bem.



Participaram diretamente do resgate os guarda-vidas Nitai, Wellington Maia, Bernardo Sales e Junior Barbosa. A atuação rápida, coordenada e eficiente da equipe foi decisiva para o desfecho positivo da ocorrência.



O Corpo de Guarda-Vidas de Búzios reforça o alerta aos banhistas para redobrar a atenção, especialmente no fim de tarde, período em que a correnteza costuma se intensificar. A recomendação é respeitar as sinalizações, evitar áreas de risco e seguir as orientações dos profissionais que atuam na praia.