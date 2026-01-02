Guarda-vidas resgatam duas criançasReprodução
Segundo informações, as vítimas tiveram dificuldade para retornar à faixa de areia após serem puxadas pela correnteza. Ao identificarem a situação de risco, os profissionais iniciaram imediatamente o procedimento de salvamento, evitando um possível afogamento.
Durante a operação, as crianças foram conduzidas com segurança até um banco de areia, onde a ocorrência foi estabilizada. Ambas foram retiradas do mar conscientes e sem ferimentos, passando bem.
Participaram diretamente do resgate os guarda-vidas Nitai, Wellington Maia, Bernardo Sales e Junior Barbosa. A atuação rápida, coordenada e eficiente da equipe foi decisiva para o desfecho positivo da ocorrência.
O Corpo de Guarda-Vidas de Búzios reforça o alerta aos banhistas para redobrar a atenção, especialmente no fim de tarde, período em que a correnteza costuma se intensificar. A recomendação é respeitar as sinalizações, evitar áreas de risco e seguir as orientações dos profissionais que atuam na praia.
