Alexandre Martins convoca reunião com concessionárias após falhas no fornecimento de luz e água em Búzios
O encontro está marcado para esta segunda-feira, às 15h
Operação autua quiosques na Praia de João Fernandes e estacionamento no Centro de Búzios
Fiscalização da Choque de Ordem realizada nesta sexta-feira (2) identifica irregularidades em documentos, preços e estrutura dos estabelecimentos durante a alta temporada
Operação de limpeza recolhe mais de 200 toneladas de lixo após o Réveillon em Búzios
Trabalho começou ainda de madrugada e atuou nos principais pontos de concentração de público na cidade
Guarda-vidas resgatam duas crianças arrastadas pela correnteza em Geribá, Búzios
Durante a operação, as crianças foram conduzidas com segurança até um banco de areia, onde a ocorrência foi estabilizada
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
