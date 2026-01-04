Prefeito Alexandre Martins (REP) - Reprodução

Publicado 04/01/2026 17:34

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), convocou uma reunião com representantes da Enel e da Prolagos para tratar das falhas no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água no município. O encontro está marcado para esta segunda-feira, às 15h.

A convocação ocorre em meio a registros de interrupções nos serviços em diferentes bairros da cidade.

Moradores e turistas relatam dificuldades relacionadas à falta de energia e à irregularidade no fornecimento de água, o que afeta residências, estabelecimentos comerciais e a atividade turística.

De acordo com a Prefeitura, a reunião tem como finalidade obter esclarecimentos das concessionárias, discutir medidas imediatas e buscar soluções para a normalização dos serviços. A administração municipal informou que tem cobrado providências diante da continuidade dos problemas.

A gestão municipal destaca que as empresas responsáveis pelos serviços públicos devem cumprir as obrigações previstas em contrato, garantindo a prestação contínua de energia elétrica e abastecimento de água à população.

Até o momento, os moradores e visitantes aguardam a adoção de medidas que resultem na regularização dos serviços.