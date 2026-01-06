Ação de controle e remoção de vespas - Ascom

Ação de controle e remoção de vespasAscom

Publicado 06/01/2026 18:55

Búzios - Após o registro de dois ataques, as Secretarias do Ambiente e Urbanismo e de Segurança Pública de Búzios, por meio da Defesa Civil, realizaram nesta segunda-feira (5) uma ação de remoção de vespas na Praia do Forno.



A iniciativa contou com o apoio de apicultores especializados e foi conduzida de forma segura e responsável, seguindo critérios técnicos e normas ambientais vigentes.



A ação teve como objetivo garantir a segurança de moradores, trabalhadores e visitantes, além de preservar o equilíbrio ambiental da área, adotando medidas adequadas para o manejo da fauna.



A Prefeitura reforça que, ao identificar situações semelhantes, a população deve evitar se aproximar de enxames ou colmeias e acionar imediatamente os canais oficiais para que a equipe competente possa realizar a avaliação e as providências necessárias.