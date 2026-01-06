Ação de controle e remoção de vespasAscom
A iniciativa contou com o apoio de apicultores especializados e foi conduzida de forma segura e responsável, seguindo critérios técnicos e normas ambientais vigentes.
A ação teve como objetivo garantir a segurança de moradores, trabalhadores e visitantes, além de preservar o equilíbrio ambiental da área, adotando medidas adequadas para o manejo da fauna.
A Prefeitura reforça que, ao identificar situações semelhantes, a população deve evitar se aproximar de enxames ou colmeias e acionar imediatamente os canais oficiais para que a equipe competente possa realizar a avaliação e as providências necessárias.
