Turistas - Ascom

TuristasAscom

Publicado 07/01/2026 17:29

Búzios - Búzios vive o auge da temporada de cruzeiros marítimos 2025/2026, período que concentra o maior número de escalas de transatlânticos. Ao longo do mês, o município contabiliza 26 escalas, que somam 76.276 passageiros, reforçando a relevância do turismo marítimo para a economia local. A movimentação é acompanhada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, que atua na organização e no ordenamento das atividades ligadas à chegada dos navios.



A intensa circulação de turistas já marcou o início do período. Nos dias 1º e 02, grandes navios como MSC Preziosa, MSC Seaview, MSC Sinfonia e MSC Armonia estiveram na cidade, desembarcando milhares de visitantes nos píeres Central e do Porto Veleiro, sinalizando desde cedo o ritmo elevado da alta temporada.



Ao longo deste fim de semana, Búzios volta a registrar intensa movimentação nos píeres. Na sexta-feira (9), dois navios atracam na cidade: o MSC Sinfonia, no Píer Central, das 9h às 18h, com cerca de 2.300 passageiros, e o MSC Preziosa, no Porto Veleiro, das 8h às 19h30, trazendo aproximadamente 4 mil turistas. Já no domingo (11), o MSC Seaview chega ao Píer Central, das 11h às 18h30, com cerca de 5 mil passageiros, mantendo elevado o fluxo de visitantes no município.



Até o fim do período, a cidade também recebe navios de menor porte e perfil internacional, como Marina, Aurora, MS Vista e Azamara Quest, ampliando a diversidade do público que visita o destino. As escalas ocorrem tanto no Píer Central quanto no Porto Veleiro, com maior concentração nos fins de semana.



Com mais de 76 mil passageiros previstos, o impacto do turismo marítimo é sentido diretamente em setores como comércio, gastronomia, transporte e serviços turísticos. A sequência de escalas reforça o posicionamento de Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do litoral brasileiro, especialmente durante a temporada de verão.

Cruzeiro MSC Ascom

Escalas de navios a partir desta quarta-feira (7):



Sexta-feira (09) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 9h às 18h (2.300 passageiros)



Sexta-feira (09) – MSC Preziosa, Porto Veleiro, das 8h às 19h30 (4.000 passageiros)



Domingo (11) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 (5.000 passageiros)



Segunda-feira (12) – MSC Preziosa, Porto Veleiro, das 8h às 19h30 (4.000 passageiros)



Quinta-feira (15) – MSC Preziosa, Porto Veleiro, das 9h às 19h30 (4.000 passageiros)



Sexta-feira (16) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 8h às 18h (2.300 passageiros)



Sábado (17) – MSC Fantasia, Píer Central, das 8h às 19h (4.000 passageiros)



Domingo (18) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 (5.000 passageiros)



Terça-feira (20) – Marina, Píer Central, das 8h às 18h (1.250 passageiros)



Quarta-feira (21) – Aurora, Píer Central, das 8h às 18h (1.950 passageiros)



Quinta-feira (22) – MS Vista, Píer Central, das 10h às 18h (1.200 passageiros)



Sexta-feira (23) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 8h às 18h (2.300 passageiros)



Domingo (25) – MSC Seaview, Píer Central, das 11h às 18h30 (5.000 passageiros)



Quarta-feira (28) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 8h às 19h (2.300 passageiros)



Quinta-feira (29) – Azamara Quest, Píer Central, das 13h às 20h (476 passageiros)



Sábado (31) – MSC Sinfonia, Píer Central, das 10h às 20h (2.300 passageiros)