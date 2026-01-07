TrânsitoAscom
Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, em Búzios, fica interditada para obras até sexta-feira (9)
Tráfego é desviado por ruas próximas ao Quilombo da Rasa enquanto Prefeitura realiza melhorias na drenagem da via
Janeiro marca pico da temporada de cruzeiros em Búzios com mais de 76 mil passageiros
Ao longo do mês, o município contabiliza 26 escalas, que somam 76.276 passageiros, reforçando a relevância do turismo marítimo para a economia local
Nando Reis, Marcelo Falcão, Xande de Pilares e Toni Garrido são atrações do Vivo na Praia, em Búzios
Evento gratuito estreia na cidade em 2026 e acontece de 17 a 20 de janeiro, na Praia de Geribá, com programação de esportes, bem-estar, recreação infantil e shows ao pôr do sol
Fabinho Costa lança Calendário de Eventos 2026 para fortalecer turismo e economia de Iguaba Grande
Com mais de 40 atrações ao longo do ano, iniciativa busca movimentar a cidade em todas as temporadas
Fábio do Pastel recebe Pedro Paulo e garante R$ 1 milhão em emenda para São Pedro da Aldeia
Reunião com presença do vereador Pedro Abreu reforça articulação política em Brasília
Alexandre Martins obtém decisão judicial que obriga Enel a resolver falhas de energia em Búzios
Justiça mantém multa de R$ 300 mil e Prefeitura intensifica cobrança e atendimento aos moradores prejudicados
