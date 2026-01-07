Trânsito - Ascom

Publicado 07/01/2026 18:47

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias de Governo e de Obras e Projetos, informou que a Estrada Álvaro Elídio Gonçalves estará interditada ao trânsito até esta sexta-feira (9), das 8h às 17h, para obras de drenagem. Durante o período, o tráfego será desviado pelas ruas Flamboyant e Bosque, nas proximidades do Quilombo da Rasa.

Segundo a Prefeitura, os trabalhos fazem parte das ações de melhoria da infraestrutura urbana, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzir pontos de alagamento e garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Após a conclusão das intervenções, a via será liberada ao tráfego.

A administração municipal pede a colaboração de motoristas e pedestres durante as obras e orienta que os condutores evitem o trecho, seguindo as sinalizações de desvio indicadas no local.

O projeto da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura, inclui também iluminação pública, calçadas e asfaltamento. A iniciativa interliga diversos bairros, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população buziana.