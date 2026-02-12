Suspeito de série de roubosReprodução/PM
De acordo com as investigações, o jovem, acompanhado de um comparsa já identificado, cometeu três roubos em via pública entre 2h30 e 3h30. Para dar apoio às ações e facilitar a fuga, os criminosos utilizaram uma caminhonete.
Entre os bens subtraídos estavam celulares, bolsa, perfume e fone de ouvido. Todos os objetos foram recuperados durante a operação policial.
Após diligências ininterruptas e trabalho de inteligência, os agentes localizaram o suspeito no município de Rio das Ostras, onde foi efetuada a prisão. Durante a fuga, os envolvidos ainda roubaram uma motocicleta em Unamar, distrito de Cabo Frio. O veículo também foi recuperado.
Na residência do investigado, os policiais apreenderam simulacros de arma de fogo utilizados nos crimes, os bens das vítimas, a caminhonete usada nas ações e a motocicleta roubada.
A rápida resposta da 127ª DP garantiu a recuperação integral dos objetos levados e a retirada de mais um criminoso de circulação. O segundo envolvido já foi identificado e segue sendo procurado.
Cidade monitorada
