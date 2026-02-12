Suspeito de série de roubos - Reprodução/PM

Publicado 12/02/2026 15:40

Búzios - A Polícia Civil de Armação dos Búzios prendeu, nesta quarta-feira (11), um criminoso de 18 anos apontado como autor de uma série de roubos praticados durante a madrugada nos bairros Rasa e Tartaruga. A ação foi coordenada pela 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), sob o comando do delegado titular, Dr. Lauro Coelho Ferreira Neto.



De acordo com as investigações, o jovem, acompanhado de um comparsa já identificado, cometeu três roubos em via pública entre 2h30 e 3h30. Para dar apoio às ações e facilitar a fuga, os criminosos utilizaram uma caminhonete.



Entre os bens subtraídos estavam celulares, bolsa, perfume e fone de ouvido. Todos os objetos foram recuperados durante a operação policial.



Após diligências ininterruptas e trabalho de inteligência, os agentes localizaram o suspeito no município de Rio das Ostras, onde foi efetuada a prisão. Durante a fuga, os envolvidos ainda roubaram uma motocicleta em Unamar, distrito de Cabo Frio. O veículo também foi recuperado.



Na residência do investigado, os policiais apreenderam simulacros de arma de fogo utilizados nos crimes, os bens das vítimas, a caminhonete usada nas ações e a motocicleta roubada.



A rápida resposta da 127ª DP garantiu a recuperação integral dos objetos levados e a retirada de mais um criminoso de circulação. O segundo envolvido já foi identificado e segue sendo procurado.



Cidade monitorada

A operação reforça o posicionamento das forças de segurança no município. Segundo a Polícia Civil, Búzios conta com sistema de monitoramento eficiente e integração entre as forças de segurança, com uso de tecnologia, cruzamento de dados e investigação estratégica.