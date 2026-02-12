Jiboia Reprodução
A moradora Izabel Machado, de 30 anos, informou que viu o animal no quintal da residência e acionou o Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, a equipe realizou o resgate no local. De acordo com os agentes, a jiboia apresentava a barriga volumosa, o que pode indicar alimentação recente. Não houve registro de feridos.
Após o resgate, o animal foi encaminhado para avaliação e deverá ser devolvido ao habitat natural. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população não se aproxime e acione as autoridades.
