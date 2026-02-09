AcidenteJornal Folha de Búzios
De acordo com relatos de moradores, o acidente teria ocorrido durante a madrugada. Não há informações oficiais sobre como a colisão aconteceu.
Imagens feitas no local mostram que o carro apresenta danos estruturais e uma das rodas se desprendeu após a batida. O veículo permanece no meio da via, interferindo na circulação de veículos.
Não há informações sobre feridos, vítimas ou envolvimento de outros veículos. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
A Guarda Municipal de Búzios informou que a Secretaria de Serviços Públicos será acionada para providenciar a retirada do veículo da via por meio de reboque.
O caso segue em apuração e a matéria será atualizada assim que houver novas informações oficiais sobre a ocorrência.
