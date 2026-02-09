Acidente - Jornal Folha de Búzios

AcidenteJornal Folha de Búzios

Publicado 09/02/2026 15:07

Búzios - Moradores do bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, encontraram na manhã desta segunda-feira (9) um veículo acidentado no meio da Rua da Assembleia.



De acordo com relatos de moradores, o acidente teria ocorrido durante a madrugada. Não há informações oficiais sobre como a colisão aconteceu.



Imagens feitas no local mostram que o carro apresenta danos estruturais e uma das rodas se desprendeu após a batida. O veículo permanece no meio da via, interferindo na circulação de veículos.



Não há informações sobre feridos, vítimas ou envolvimento de outros veículos. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.



A Guarda Municipal de Búzios informou que a Secretaria de Serviços Públicos será acionada para providenciar a retirada do veículo da via por meio de reboque.



O caso segue em apuração e a matéria será atualizada assim que houver novas informações oficiais sobre a ocorrência.