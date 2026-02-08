Idoso de 71 anos com aneurisma de aorta abdominal roto foi levado de helicóptero - Reprodução

Publicado 08/02/2026 19:18

Búzios - O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) realizou, na sexta-feira (6), uma transferência aeromédica de alta complexidade que foi decisiva para salvar a vida de um paciente de 71 anos, morador de Armação dos Búzios. O homem foi diagnosticado com aneurisma de aorta abdominal roto, uma condição gravíssima, com alto risco de morte iminente.



Diante do quadro clínico crítico, a equipe médica avaliou que o transporte por ambulância poderia colocar o paciente em perigo ainda maior. A trepidação do deslocamento terrestre poderia provocar o rompimento completo da lesão, causando uma hemorragia fatal. Com isso, a opção mais segura foi a remoção por via aérea.



A solicitação do helicóptero foi feita pelo HMRP, por intermédio do secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer, junto à Secretaria de Estado de Saúde, responsável pela aeronave empregada na operação. A transferência ocorreu de forma rápida e segura.



O paciente foi encaminhado ao Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), no Rio de Janeiro, referência no tratamento especializado para esse tipo de emergência, onde permanece internado sob cuidados médicos intensivos.



A ação evidencia a eficiência da rede municipal de saúde de Búzios, destacando a integração entre os serviços, a agilidade na tomada de decisões e o compromisso com a preservação da vida, especialmente em situações de extrema urgência e alta complexidade.