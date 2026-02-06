Motociclista Adolf Gripp, de 41 anos@safebuzios / @jornalfolhadebuzios
Adolf seguia no sentido Centro quando, ao realizar uma ultrapassagem em um trecho da via com duas faixas de rolamento, acabou atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio e o controle da motocicleta, que seguiu desgovernada até colidir violentamente contra um pé de coqueiro.
O impacto foi forte e mobilizou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda na avenida. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento avançado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé.
A Guarda Civil Municipal também esteve no local para realizar a sinalização da via e auxiliar na organização do trânsito, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência, garantindo a segurança de motoristas e das equipes de resgate.
Segundo informações médicas, Adolf deu entrada no hospital em estado grave, entubado e sob cuidados intensivos. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi traumatismo craniano grave.
Adolf Gripp era proprietário de uma loja de vendas e consertos de bicicletas no bairro de Manguinhos e era bastante conhecido na região. Ele deixa dois filhos adolescentes.
As imagens do acidente estão sendo analisadas pelas autoridades competentes e pela perícia técnica. Até o momento, não é possível afirmar se o veículo que aparece no vídeo teve qualquer envolvimento direto na dinâmica do acidente. A Secretaria de Segurança, por meio da Central de Monitoramento, também atua na análise das imagens para auxiliar na apuração do caso.
