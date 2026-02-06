Motociclista Adolf Gripp, de 41 anos - @safebuzios / @jornalfolhadebuzios

Motociclista Adolf Gripp, de 41 anos@safebuzios / @jornalfolhadebuzios

Publicado 06/02/2026 14:54

Búzios - Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (5) terminou de forma trágica em Armação dos Búzios. O motociclista Adolf Gripp, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos após perder o controle da moto e colidir contra um coqueiro no canteiro central da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Vila Caranga.



Adolf seguia no sentido Centro quando, ao realizar uma ultrapassagem em um trecho da via com duas faixas de rolamento, acabou atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio e o controle da motocicleta, que seguiu desgovernada até colidir violentamente contra um pé de coqueiro.



O impacto foi forte e mobilizou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda na avenida. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento avançado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé.



A Guarda Civil Municipal também esteve no local para realizar a sinalização da via e auxiliar na organização do trânsito, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência, garantindo a segurança de motoristas e das equipes de resgate.



Segundo informações médicas, Adolf deu entrada no hospital em estado grave, entubado e sob cuidados intensivos. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi traumatismo craniano grave.



Adolf Gripp era proprietário de uma loja de vendas e consertos de bicicletas no bairro de Manguinhos e era bastante conhecido na região. Ele deixa dois filhos adolescentes.



As imagens do acidente estão sendo analisadas pelas autoridades competentes e pela perícia técnica. Até o momento, não é possível afirmar se o veículo que aparece no vídeo teve qualquer envolvimento direto na dinâmica do acidente. A Secretaria de Segurança, por meio da Central de Monitoramento, também atua na análise das imagens para auxiliar na apuração do caso.