Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 13, 16, 17 e 18 de fevereiro, conforme o Decreto nº 3.026, de 3 de fevereiro de 2026, em razão do período de Carnaval e da intensa movimentação gerada pelos festejos e eventos populares na cidade.

O ponto facultativo abrangerá a sexta-feira (13), a segunda-feira (16), a terça-feira de Carnaval (17) e a quarta-feira de Cinzas (18), com a suspensão do expediente regular nos órgãos públicos municipais.

Os serviços e atividades essenciais funcionarão normalmente, em regime especial de plantão ou sobreaviso. Estão incluídos o atendimento médico de urgência (P.U.), a limpeza urbana e a Guarda Municipal, assegurando a continuidade dos serviços indispensáveis à população.

Caberá aos secretários municipais adotar as providências necessárias para garantir a manutenção dos serviços públicos essenciais durante os dias estabelecidos no decreto.
