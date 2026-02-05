PrefeituraReprodução
O ponto facultativo abrangerá a sexta-feira (13), a segunda-feira (16), a terça-feira de Carnaval (17) e a quarta-feira de Cinzas (18), com a suspensão do expediente regular nos órgãos públicos municipais.
Os serviços e atividades essenciais funcionarão normalmente, em regime especial de plantão ou sobreaviso. Estão incluídos o atendimento médico de urgência (P.U.), a limpeza urbana e a Guarda Municipal, assegurando a continuidade dos serviços indispensáveis à população.
Caberá aos secretários municipais adotar as providências necessárias para garantir a manutenção dos serviços públicos essenciais durante os dias estabelecidos no decreto.
