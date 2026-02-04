Secretária da Mulher, Daniele Martins, secretário de Lazer e Esportes, Diego Neves e a idealizadora do XRUN, Helena MaltezAscom
Nesta terça-feira (3), a secretária da Mulher, Daniele Martins, e o secretário de Lazer e Esportes, Diego Neves, se reuniram com a organizadora e idealizadora do XRUN, Helena Maltez, para alinhar os detalhes da realização da etapa no município. A iniciativa é resultado de uma parceria inédita entre a Secretaria de Esportes, a Secretaria da Mulher e a Prefeitura de Búzios, reforçando o compromisso da gestão municipal com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à igualdade.
Apesar do nome e do simbolismo da prova, a Etapa Mulher – Pink Edition será aberta a todos os públicos. A proposta é fortalecer o espírito de inclusão que marca o circuito XRUN, utilizando o esporte como ferramenta de integração social. A programação inclui corridas de 6 km e 12 km, caminhada de 3 km e corrida Kids, permitindo a participação de pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico.
A escolha de Búzios como sede da etapa especial também destaca o potencial da cidade para receber grandes eventos esportivos, unindo esporte, turismo e qualidade de vida. A expectativa é atrair participantes de diferentes regiões, consolidando o município como referência em iniciativas que valorizam o esporte e o protagonismo feminino.
