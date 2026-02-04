Furto em loja - Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 04/02/2026 14:14

Búzios - Um furto ocorreu na loja 15zão, no bairro Cruzeiro da Rasa, em Armação dos Búzios, nesta terça-feira (3). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação de uma mulher que furtou o celular de um cliente.



As imagens mostram a suspeita, que não estava no local como cliente, se aproximando do balcão onde o celular havia sido deixado. Ela pegou o aparelho e o colocou na mochila, utilizando a própria mochila para bloquear a visão do proprietário, que estava atrás dela.



O dono do celular havia sido acionado ao provador para experimentar uma peça de roupa e deixou o aparelho sobre o balcão. A ação ocorreu durante esse curto intervalo. A mulher estava acompanhada de uma criança no momento do furto.



A vítima relatou que o celular possui grande valor sentimental, pois contém fotos e gravações pessoais. O caso gerou preocupação entre comerciantes e clientes sobre a segurança de objetos pessoais em locais públicos.



Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização da suspeita.