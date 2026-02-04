Furto em lojaReprodução/Câmera de segurança
As imagens mostram a suspeita, que não estava no local como cliente, se aproximando do balcão onde o celular havia sido deixado. Ela pegou o aparelho e o colocou na mochila, utilizando a própria mochila para bloquear a visão do proprietário, que estava atrás dela.
O dono do celular havia sido acionado ao provador para experimentar uma peça de roupa e deixou o aparelho sobre o balcão. A ação ocorreu durante esse curto intervalo. A mulher estava acompanhada de uma criança no momento do furto.
A vítima relatou que o celular possui grande valor sentimental, pois contém fotos e gravações pessoais. O caso gerou preocupação entre comerciantes e clientes sobre a segurança de objetos pessoais em locais públicos.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização da suspeita.
