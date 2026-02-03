Atividades inclusivas para pessoas com deficiência - Ascom

Atividades inclusivas para pessoas com deficiênciaAscom

Publicado 03/02/2026 17:54

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, promove atividades voltadas a pessoas com deficiência e seus familiares, com foco na inclusão, no bem-estar e na qualidade de vida.



Entre as ações oferecidas está o Funcional Inclusivo, realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Lazer e do Esporte. A atividade acontece todas às segundas e quartas-feiras, a partir das 9h, e proporciona benefícios que vão além do lazer, contribuindo para a saúde física, social e emocional dos participantes.



Além do funcional, a Secretaria também disponibiliza o Grupo Terapêutico Protagonismo Inclusivo, que tem como objetivo fortalecer o empoderamento das pessoas com deficiência, bem como promover o acolhimento dessas pessoas e familiares. Os encontros ocorrem às segundas-feiras, quinzenalmente, a partir das 10h.



Ambas as atividades são realizadas na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida Greta Blank do Rio, no bairro Praia Rasa, e são abertas à participação da comunidade.



A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão, o cuidado integral e a valorização das pessoas com deficiência, promovendo espaços de convivência, escuta e desenvolvimento.



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 2350-6066.