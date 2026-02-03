Atividades inclusivas para pessoas com deficiênciaAscom
Entre as ações oferecidas está o Funcional Inclusivo, realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Lazer e do Esporte. A atividade acontece todas às segundas e quartas-feiras, a partir das 9h, e proporciona benefícios que vão além do lazer, contribuindo para a saúde física, social e emocional dos participantes.
Além do funcional, a Secretaria também disponibiliza o Grupo Terapêutico Protagonismo Inclusivo, que tem como objetivo fortalecer o empoderamento das pessoas com deficiência, bem como promover o acolhimento dessas pessoas e familiares. Os encontros ocorrem às segundas-feiras, quinzenalmente, a partir das 10h.
Ambas as atividades são realizadas na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida Greta Blank do Rio, no bairro Praia Rasa, e são abertas à participação da comunidade.
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão, o cuidado integral e a valorização das pessoas com deficiência, promovendo espaços de convivência, escuta e desenvolvimento.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 2350-6066.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.