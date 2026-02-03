Desvio de trânsito em ManguinhosAscom
O desvio ocorrerá pela via alternativa localizada ao lado da Igreja Católica, com acesso seguindo até o trevo do Barbuda. A medida tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres durante a execução dos serviços.
A concessionária Prolagos estará dando apoio e auxiliando nos trabalhos de conserto da rede de drenagem, contribuindo para a agilidade e eficiência da intervenção.
A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória instalada no local e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas. A administração municipal agradece a compreensão de todos pelos transtornos temporários, que são necessários para a melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade no município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.