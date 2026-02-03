Desvio de trânsito em Manguinhos - Ascom

Publicado 03/02/2026 14:51

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem, realiza nesta terça-feira (3) um reparo emergencial na rede de drenagem da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro de Manguinhos, na altura do Posto Cecel. A intervenção ocorre após o rompimento da rede, que provocou um afundamento na via. Em razão da obra, o trânsito passou a ser desviado a partir das 12h.



O desvio ocorrerá pela via alternativa localizada ao lado da Igreja Católica, com acesso seguindo até o trevo do Barbuda. A medida tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres durante a execução dos serviços.



A concessionária Prolagos estará dando apoio e auxiliando nos trabalhos de conserto da rede de drenagem, contribuindo para a agilidade e eficiência da intervenção.



A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória instalada no local e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas. A administração municipal agradece a compreensão de todos pelos transtornos temporários, que são necessários para a melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade no município.

