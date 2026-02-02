Prefeitura Reprodução

Renata Cristiane
Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios abriu, nesta segunda-feira (2), o período de inscrições para o Concurso Público da área da Educação, conforme previsto no Edital nº 01/2026, publicado pela Secretaria Municipal de Administração. O certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), tem como objetivo o provimento de cargos efetivos na rede municipal de ensino.

O concurso contempla cargos de Professor Docente I, Professor Docente II e Professor II, com vagas distribuídas entre Educação Infantil, Ensino Fundamental, áreas específicas do conhecimento e funções de apoio pedagógico. O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos negros, quilombolas e indígenas.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site www.ibam-concursos.org.br, no período de 02 de fevereiro a 12 de março de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para Professor Docente I e de R$ 140,00 para os cargos de Professor Docente II e Professor II, com pagamento permitido até o dia 13 de março, inclusive via PIX.

O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico em situação de hipossuficiência financeira e para doadores de sangue, conforme legislação municipal. O pedido de isenção poderá ser feito entre os dias 02 e 04 de fevereiro de 2026, mediante envio da documentação exigida no site da banca organizadora.

As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas em abril, com datas distintas conforme o cargo, e o resultado final está previsto para 24 de julho de 2026. Todas as informações oficiais, cronograma completo e atualizações do concurso estão disponíveis no site do IBAM.
