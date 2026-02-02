Prefeitura Reprodução
O concurso contempla cargos de Professor Docente I, Professor Docente II e Professor II, com vagas distribuídas entre Educação Infantil, Ensino Fundamental, áreas específicas do conhecimento e funções de apoio pedagógico. O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos negros, quilombolas e indígenas.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site www.ibam-concursos.org.br, no período de 02 de fevereiro a 12 de março de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para Professor Docente I e de R$ 140,00 para os cargos de Professor Docente II e Professor II, com pagamento permitido até o dia 13 de março, inclusive via PIX.
O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico em situação de hipossuficiência financeira e para doadores de sangue, conforme legislação municipal. O pedido de isenção poderá ser feito entre os dias 02 e 04 de fevereiro de 2026, mediante envio da documentação exigida no site da banca organizadora.
As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas em abril, com datas distintas conforme o cargo, e o resultado final está previsto para 24 de julho de 2026. Todas as informações oficiais, cronograma completo e atualizações do concurso estão disponíveis no site do IBAM.
