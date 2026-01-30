Estrada Álvaro Elídio Gonçalves é interditada - Ascom

Publicado 30/01/2026 15:54

Búzios - A Prefeitura de Búzios informou que o trânsito na Estrada Álvaro Elídio Gonçalves está interditado a partir desta sexta-feira (30), no horário das 8h às 17h, para a realização de obras de drenagem. A ação é coordenada pelas Secretarias de Governo e de Obras e Projetos e faz parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura urbana do município.



Durante o período de interdição, os motoristas devem seguir o desvio pela Rua do Loteamento Bosque de Búzios, ao lado da Clínica Olavo da Costa, acessando a Rua Flamboyant no sentido da Estrada da Fazendinha. A Prefeitura orienta que condutores e pedestres evitem o trecho interditado e respeitem a sinalização instalada no local para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.



Segundo o município, a obra tem como principal objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo pontos de alagamento e proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Após a conclusão dos serviços, a via será totalmente liberada.



A intervenção integra o projeto da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Búzios. A iniciativa inclui ainda melhorias como iluminação pública, construção de calçadas e asfaltamento, promovendo a interligação entre bairros e contribuindo para o desenvolvimento urbano da cidade.