Estrada Álvaro Elídio Gonçalves é interditadaAscom
Durante o período de interdição, os motoristas devem seguir o desvio pela Rua do Loteamento Bosque de Búzios, ao lado da Clínica Olavo da Costa, acessando a Rua Flamboyant no sentido da Estrada da Fazendinha. A Prefeitura orienta que condutores e pedestres evitem o trecho interditado e respeitem a sinalização instalada no local para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
Segundo o município, a obra tem como principal objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo pontos de alagamento e proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Após a conclusão dos serviços, a via será totalmente liberada.
A intervenção integra o projeto da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Búzios. A iniciativa inclui ainda melhorias como iluminação pública, construção de calçadas e asfaltamento, promovendo a interligação entre bairros e contribuindo para o desenvolvimento urbano da cidade.
