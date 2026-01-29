ProvaReprodução
O concurso contempla vagas para Professor Docente I, Professor Docente II e Professor II, abrangendo diferentes áreas do ensino, com oportunidades para ampla concorrência, pessoas com deficiência, além de cotas para pessoas negras, quilombolas e indígenas.
O concurso público oferece vagas para os seguintes cargos: Professor Docente I – Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Professor Docente II – Arte e Cultura, Ciências / Biologia, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática. Professor II, Atendimento Educacional Especializado (AEE), Braille, Inspetor Escolar, Libras, Orientador Educacional e Supervisor Escolar.
Os requisitos específicos, carga horária, vencimentos, número de vagas e atribuições de cada cargo estão detalhados no Anexo I do edital publicado no site da prefeitura.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBAM: www.ibam-concursos.org.br
Período de inscrição: De 02 de fevereiro a 12 de março de 2026
Taxa de inscrição: Professor Docente I: (ensino médio) R$ 120,00 / Professor Docente II (nível superior)e Professor II: R$ 140,00
O pagamento do boleto deverá ser efetuado até o dia 13 de março de 2026, podendo ser realizado também via PIX, conforme previsto no edital.
Terão direito à isenção da taxa de inscrição: Pessoas inscritas no CadÚnico, em situação de hipossuficiência financeira; Doadores de sangue, conforme a Lei Municipal nº 808/2010.
O prazo para solicitação de isenção será de 02 a 04 de fevereiro de 2026, com envio da documentação comprobatória pelo site do IBAM.
O edital garante políticas de inclusão, com: 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD); 10% das vagas reservadas para pessoas negras, quilombolas e indígenas, conforme a Lei Municipal nº 2.085/2025.
Os candidatos concorrerão simultaneamente às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas, respeitando critérios legais de alternância e proporcionalidade.
O concurso será composto por: Prova objetiva, prova dissertativa, avaliação de títulos (para os cargos previstos).
As provas serão aplicadas em dois grupos:
Grupo 1 – 12 de abril de 2026: Professor Docente II / Professor II
Grupo 2 – 26 de abril de 2026: Professor Docente I
Os gabaritos preliminares serão divulgados nos dias seguintes à aplicação das provas, com possibilidade de interposição de recursos, conforme cronograma oficial.
Cronograma resumido
Publicação do edital: 28/01/2026
Inscrições: 02/02 a 12/03/2026
Provas Grupo 1: 12/04/2026
Provas Grupo 2: 26/04/2026
Divulgação do resultado final: 24/07/2026
O concurso público terá validade conforme previsto em lei, e todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas terão direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, durante o prazo de validade do certame.
Todas as informações oficiais, comunicados, resultados, gabaritos e publicações referentes ao concurso estarão disponíveis no site da banca organizadora:
www.ibam-concursos.org.br
O atendimento aos candidatos também será realizado pelo e-mail concurso@ibam.org.br e pelos canais de contato do IBAM.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.