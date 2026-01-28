Tartaruguinha nasce em área de proteção ambiental @buzioslocaltrilhasoficial

Renata Cristiane
Búzios - Uma cena cheia de encanto marcou esta quarta-feira (28) dentro da Apa Pau Brasil, na estrada de terra que leva à Praia de José Gonçalves, em Búzios. Uma tartaruguinha acabou de nascer ali mesmo, bem no meio da natureza.

A pequenininha ainda estava com a casquinha do ovo grudada no corpinho, mostrando que havia saído do ovo há poucos instantes.

O momento chamou a atenção de quem passava pelo local, rendendo olhares curiosos e muita emoção. Um verdadeiro espetáculo da natureza, que lembra a importância da preservação ambiental e do respeito à vida silvestre, especialmente em áreas de proteção como a Apa Pau Brasil.