Tartaruguinha nasce em área de proteção ambiental
A pequenininha ainda estava com a casquinha do ovo grudada no corpinho, mostrando que havia saído do ovo há poucos instantes.
O momento chamou a atenção de quem passava pelo local, rendendo olhares curiosos e muita emoção. Um verdadeiro espetáculo da natureza, que lembra a importância da preservação ambiental e do respeito à vida silvestre, especialmente em áreas de proteção como a Apa Pau Brasil.
