'Presente para Iemanjá'Reprodução
A iniciativa integra as celebrações em homenagem a Iemanjá, símbolo de fé, ancestralidade e resistência das religiões de matriz africana, fortalecendo o reconhecimento e a valorização da diversidade religiosa e cultural no município. O evento em Búzios passa a compor oficialmente a programação estadual unificada, ampliando sua visibilidade e alcance.
O 1º Presente para Iemanjá é uma realização do Ministério da Igualdade Racial, do Governo do Brasil, e conta com apoio institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro, Riotur e Rio-Urbe, reforçando o compromisso das esferas públicas com a promoção da igualdade racial, do respeito religioso e da preservação das manifestações culturais tradicionais.
Além do caráter simbólico e espiritual, a ação busca promover o diálogo inter-religioso, a conscientização ambiental e o respeito aos espaços naturais, valorizando a Praia de Tucuns como local de encontro, fé e expressão cultural.
