'Presente para Iemanjá' - Reprodução

'Presente para Iemanjá'Reprodução

Publicado 27/01/2026 17:01

Búzios - A Secretaria de Igualdade Racial e Políticas Públicas de Búzios integrou o calendário unificado do evento ‘Presentes de Iemanjá Rio 2026’, com a realização do ‘1º Presente para Iemanjá’, no dia 2 de fevereiro, às 14h, na Praia de Tucuns.



A iniciativa integra as celebrações em homenagem a Iemanjá, símbolo de fé, ancestralidade e resistência das religiões de matriz africana, fortalecendo o reconhecimento e a valorização da diversidade religiosa e cultural no município. O evento em Búzios passa a compor oficialmente a programação estadual unificada, ampliando sua visibilidade e alcance.



O 1º Presente para Iemanjá é uma realização do Ministério da Igualdade Racial, do Governo do Brasil, e conta com apoio institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro, Riotur e Rio-Urbe, reforçando o compromisso das esferas públicas com a promoção da igualdade racial, do respeito religioso e da preservação das manifestações culturais tradicionais.



Além do caráter simbólico e espiritual, a ação busca promover o diálogo inter-religioso, a conscientização ambiental e o respeito aos espaços naturais, valorizando a Praia de Tucuns como local de encontro, fé e expressão cultural.

Divulgação Ascom