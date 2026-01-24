Arma de fabricação artesanal - Reprodução/PM

Publicado 24/01/2026 22:05

Búzios - Uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 20, foi apreendida pela polícia na manhã deste sábado (24), durante uma ação realizada na Rua Zebina Antunes dos Santos, no bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios.

De acordo com informações da ocorrência, a ação teve início por volta das 10h30, quando uma guarnição com apoio do PPC Rasa realizava patrulhamento em uma área já conhecida pelas autoridades como ponto de atuação do tráfico de drogas.

Durante a entrada da equipe na via, dois indivíduos foram avistados e, ao perceberem a aproximação da polícia, fugiram em direção à área de mata. Os agentes iniciaram uma perseguição imediata, porém os suspeitos não foram alcançados.

Após buscas no local, a guarnição realizou um vasculhamento na mata, onde encontrou uma arma de fogo artesanal calibre .20, que foi apreendida. Não houve presos na ação.

O material apreendido foi encaminhado à 127ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A polícia segue intensificando o patrulhamento na região com o objetivo de coibir práticas criminosas e garantir maior segurança aos moradores de Baía Formosa.