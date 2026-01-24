Arma de fabricação artesanalReprodução/PM
Polícia apreende arma de fabricação artesanal durante ação em área conhecida pelo tráfico em Búzios
Arma foi encontrada após suspeitos fugirem para área de mata ao perceberem a aproximação da polícia
Cadelas ficam feridas após perseguirem porco-espinho em Búzios
A situação mobilizou uma equipe de resgate, que agiu rapidamente para socorrer tanto os cães quanto o animal silvestre
Inscrições para o Ônibus Universitário de Búzios começam neste sábado (24)
As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro de 2026
Búzios inicia planejamento do Carnaval 2026 com foco em organização e segurança
Reunião na Secretaria de Turismo reuniu blocos, secretarias municipais e forças de segurança para alinhar ações da festa
Junta Militar de Búzios abre prazo para alistamento obrigatório em 2026
Jovens que completam 18 anos até dezembro devem se inscrever até 30 de junho; atendimento ocorre no Centro e também pela internet
Capivara é encontrada morta no Bosque de Geribá, em Búzios
Suspeita é de ataque por cão em situação de rua durante a madrugada
