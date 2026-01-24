Cadela com espinho Reprodução
Segundo informações apuradas, as cadelas teriam se assustado e iniciado a perseguição ao porco-espinho, quando acabaram se ferindo com os espinhos do animal. Ao tomar conhecimento do caso, o protetor Toni Russo foi imediatamente até o local e realizou o resgate das duas cadelas e também do porco-espinho.
As cadelas receberam atendimento, tiveram todos os espinhos removidos e, após os cuidados necessários, foram devolvidas em segurança à família, sem risco à saúde.
O porco-espinho foi encaminhado para atendimento especializado, segue em tratamento e, após a completa recuperação, será devolvido à natureza, conforme os protocolos de proteção à fauna silvestre.
