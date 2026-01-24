Transporte - Reprodução

Publicado 24/01/2026 21:55

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Administração, abre neste sábado (24) as inscrições para o programa Ônibus Universitário 2026, que oferece apoio no transporte de estudantes do município para instituições de ensino superior e técnico.



As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro de 2026. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à educação, contribuindo para a permanência dos estudantes buzianos em seus cursos e fortalecendo a política de incentivo à formação acadêmica.



Após o período de inscrições, a análise da documentação ocorrerá entre os dias 2 e 5 de fevereiro, com a publicação do resultado parcial prevista para 6 de fevereiro. O prazo para interposição de recursos será de 7 a 11 de fevereiro, seguido da análise dos recursos, entre 11 e 13 de fevereiro. O resultado final será divulgado em 19 de fevereiro de 2026.



A Secretaria de Administração orienta os estudantes a ficarem atentos aos prazos e aos critérios estabelecidos no edital, disponível nos canais oficiais da Prefeitura.



Com o Ônibus Universitário, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a educação e com a promoção de mais oportunidades para os jovens do município.

Divulgação Ascom