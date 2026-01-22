Rodrigo Barbosa - Reprodução

Rodrigo BarbosaReprodução

Publicado 22/01/2026 13:38

Búzios - A Polícia Civil identificou como Rodrigo Barbosa o homem morto a tiros no início da noite desta quarta-feira (21), na região da Baía Formosa, área de divisa entre Armação dos Búzios e Cabo Frio. O crime ocorreu em via pública e mobilizou equipes policiais dos dois municípios.

Segundo informações apuradas, Rodrigo trabalhava como ambulante, vendendo queijo na Praia da Ferradura, em Búzios. Ele possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas.

A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Após o crime, a área foi isolada para a realização da perícia técnica.

Testemunhas relataram que os autores dos disparos fugiram logo após a execução, seguindo em direção a Cabo Frio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso está sendo investigado pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que apura a autoria e a motivação do homicídio.