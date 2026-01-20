Soldado da PM é sepultado em Búzios - Ludmila Lopes/G1

Soldado da PM é sepultado em BúziosLudmila Lopes/G1

Publicado 20/01/2026 17:07

Búzios - O soldado da Polícia Militar Ronaldo Gustavo Marques, lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé (32º BPM), foi sepultado na manhã desta terça-feira (20), no Cemitério de Sant’Anna, em Armação dos Búzios. O policial morreu após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito ocorrido na Estrada da Integração, em Cabo Frio.



Familiares, amigos e colegas de farda acompanharam a cerimônia de despedida, marcada por comoção e respeito. A presença de integrantes da Polícia Militar simbolizou o reconhecimento pelos anos de serviço prestados pelo sargento à segurança pública e a solidariedade institucional à família.



O acidente aconteceu na madrugada de domingo (18). Ronaldo Marques ficou gravemente ferido e recebeu atendimento de emergência ainda no local, sendo encaminhado ao Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Diante da gravidade do quadro, o policial foi posteriormente transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde permaneceu internado sob cuidados intensivos.



Apesar dos esforços da equipe médica, o militar não resistiu e teve a morte confirmada oficialmente pela corporação.



Em nota, o 32º BPM manifestou profundo pesar pela perda do soldado, destacando que ele era conhecido e respeitado entre os colegas de farda. A morte de Ronaldo Marques causou forte comoção no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, onde o policial morava com a família, além de repercussão em Búzios e em outras cidades da região.