O levantamento da ocupação hoteleira foi realizado em conjunto pelo BC&VB – Búzios Convention & Visitors Bureau, pela AHB – Associação de Hotéis de Búzios, pelo SindSol e acompanhado pela Secretaria Municipal de Turismo, que monitora o fluxo de visitantes e coordena ações de apoio durante períodos de grande movimentação.
O aumento no número de visitantes reforça a posição de Búzios como um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos, especialmente em períodos de feriado prolongado, quando a cidade registra alta demanda por hospedagem, gastronomia, comércio e lazer.
Para garantir organização e segurança, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Turismo, intensificou ações de ordenamento urbano, mobilidade, limpeza pública e apoio aos serviços essenciais, assegurando o bem-estar de moradores e turistas.
A alta taxa de ocupação hoteleira e o grande número de visitantes refletem o aquecimento da economia local, impulsionando os setores de turismo, comércio e serviços, além de contribuir para a geração de emprego e renda no município.
