Publicado 19/01/2026 17:40

Búzios - Armação dos Búzios alcançou 95% de ocupação hoteleira durante o fim de semana prolongado e recebeu cerca de 160.222 visitantes, número que praticamente quadruplicou a população estimada do município, entre 42 mil e 42,5 mil habitantes, segundo o IBGE. Dados da Prolagos indicam que 152.142 pessoas ainda permaneciam na cidade nesta segunda-feira (19).



O levantamento da ocupação hoteleira foi realizado em conjunto pelo BC&VB – Búzios Convention & Visitors Bureau, pela AHB – Associação de Hotéis de Búzios, pelo SindSol e acompanhado pela Secretaria Municipal de Turismo, que monitora o fluxo de visitantes e coordena ações de apoio durante períodos de grande movimentação.



O aumento no número de visitantes reforça a posição de Búzios como um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos, especialmente em períodos de feriado prolongado, quando a cidade registra alta demanda por hospedagem, gastronomia, comércio e lazer.



Para garantir organização e segurança, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Turismo, intensificou ações de ordenamento urbano, mobilidade, limpeza pública e apoio aos serviços essenciais, assegurando o bem-estar de moradores e turistas.



A alta taxa de ocupação hoteleira e o grande número de visitantes refletem o aquecimento da economia local, impulsionando os setores de turismo, comércio e serviços, além de contribuir para a geração de emprego e renda no município.

