Publicado 16/01/2026 16:02

Búzios - Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira (15), o padrão de energia elétrica localizado na Rua Manoel José de Carvalho, conhecida como Celso Terra, no Centro de Armação dos Búzios. O equipamento é responsável pelo abastecimento de cerca de 12 kitnets, além de imóveis comerciais situados na região.



As chamas e a grande quantidade de fumaça chamaram a atenção de moradores e de pessoas que circulavam pelo local, gerando apreensão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo, evitando que o incêndio se espalhasse para outras áreas do imóvel.



De acordo com as informações apuradas, havia pessoas dentro da residência no momento do incidente. As equipes de resgate entraram no imóvel, realizaram uma vistoria completa e confirmaram que todos estavam em segurança, sem registro de feridos.



As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis. A ocorrência reforça a importância da manutenção preventiva em instalações elétricas, especialmente em áreas com grande concentração de imóveis residenciais e comerciais.