Festa de IemanjáReprodução

Publicado 15/01/2026 17:21

Búzios - As secretarias de Igualdade Racial e de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios realizaram, nesta quarta (14), uma reunião para alinhar os preparativos da XVII Festa de Iemanjá, que será realizada no dia 7 de fevereiro, em Búzios, celebrando a diversidade cultural, a igualdade racial e a liberdade religiosa.



O encontro foi realizado na Secretaria de Cultura e teve como foco o planejamento das ações necessárias para a organização do evento, que integra o calendário cultural do município e reúne manifestações de fé, tradição e respeito às diferentes expressões religiosas.

Uriel da Saúde, Allan Câmara, Gayakú Fernanda D?Oyá, José Antônio Mendes e Ekedji Kenia Serena Ascom

Participaram da reunião o secretário de Igualdade Racial, Uriel da Saúde, o secretário de Cultura, Allan Câmara, além de Gayakú Fernanda D’Oyá, José Antônio Mendes e Ekedji Kenia Serena, que contribuíram com propostas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento do diálogo inter-religioso.



A XVII Festa de Iemanjá reafirma o compromisso do município com a promoção da igualdade racial, o respeito à diversidade e a preservação das tradições culturais em Armação dos Búzios.