Publicado 14/01/2026 15:43

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, abriu inscrições para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de janeiro, às 23h59, por meio do formulário disponível no link da bio das redes oficiais ou pelo WhatsApp (22) 2350-6066.



O curso tem como objetivo ampliar o acesso à comunicação inclusiva e fortalecer políticas públicas voltadas à acessibilidade no município. Após o período de inscrição, os candidatos participarão de um sorteio, que definirá os selecionados para a turma. A seleção será realizada no dia 26 de janeiro, com transmissão ao vivo pelo perfil oficial da Secretaria no Instagram.



As aulas acontecerão na nova sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida Greta Blank, na Praia Rasa, e terão duração de cinco meses, com emissão de certificado ao final do curso.



Para participar, é necessário ser morador de Búzios e ter 12 anos ou mais. Pessoas com deficiência terão prioridade na seleção, reforçando o compromisso do município com a inclusão e a equidade.



A iniciativa busca incentivar o aprendizado da Libras como ferramenta fundamental para a construção de uma cidade mais acessível, promovendo o respeito à diversidade e a inclusão social.

Divulgação Ascom