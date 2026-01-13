Recadastramento de idosos do Centro de Convivência - Ascom

Publicado 13/01/2026 16:22

Búzios - A secretaria da Pessoa Idosa de Búzios iniciou nesta segunda-feira (12) o recadastramento obrigatório dos idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI). A iniciativa segue até sexta-feira (16), das 8h às 16h, e tem como objetivo atualizar os dados cadastrais, assegurando a continuidade dos serviços, atividades e benefícios oferecidos pelo município. Somente no primeiro dia de atendimento, mais de 130 idosos realizaram o procedimento.



O recadastramento é fundamental para manter a organização dos atendimentos e assegurar que os programas desenvolvidos pela Secretaria da Pessoa Idosa continuem sendo direcionados de forma eficiente aos usuários. A atualização das informações permite um melhor planejamento das ações e contribui diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população idosa.



Para efetuar o recadastramento, os idosos devem apresentar original e cópia dos seguintes documentos: documento de identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e cartão do SUS. A Secretaria reforça a importância de que todos os usuários do CCI compareçam dentro do prazo estabelecido.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (22) 2350-6017.

