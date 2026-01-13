AcidenteRlagos Notícias
Motociclista morre ao cair em buraco de obra em Búzios
Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no bairro Baía Formosa; via estava sinalizada para intervenções, mas circunstâncias ainda são investigadas
Motociclista morre ao cair em buraco de obra em Búzios
Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no bairro Baía Formosa; via estava sinalizada para intervenções, mas circunstâncias ainda são investigadas
Balcão de Empregos de Búzios divulga novas oportunidades de trabalho nesta semana
As vagas disponíveis são para Governanta, Ajudante de padeiro, Pizzaiolo, Ajudante de cozinha e Recepcionista
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Mulher morre após passar mal durante preparação para mergulho em Búzios
Vítima de cerca de 65 anos não chegou a entrar no mar, foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu
Procon de Búzios faz novo mutirão para atender moradores prejudicados por falhas no abastecimento de água
Atendimento será realizado em parceria com a Prolagos na próxima terça-feira (13) e dá continuidade às ações após problemas registrados no período de festas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.