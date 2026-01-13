Acidente - Rlagos Notícias

AcidenteRlagos Notícias

Publicado 13/01/2026 13:29

Búzios - Um homem identificado como Mathias Gonçalves Ramos, de aproximadamente 35 anos, morreu na noite desta segunda-feira (12) após cair em um buraco de obra no bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios. O trecho, que passa por intervenções para instalação de manilhas, estava sinalizado, mas ainda assim o acidente ocorreu.

Segundo informações, a queda foi de cerca de quatro metros de profundidade, e parte da estrutura de barro desabou sobre a vítima, que ficou parcialmente soterrada. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas constataram que Mathias já estava sem vida. Indícios de fratura no pescoço reforçam a gravidade da queda.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), que investigará a dinâmica do acidente e possíveis responsabilidades.