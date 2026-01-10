Procon - Ascom

Búzios - O Procon de Armação dos Búzios realiza na próxima terça-feira (13) um novo mutirão de atendimento ao consumidor, desta vez em parceria com a concessionária Prolagos, responsável pelos serviços de água e saneamento no município. A ação busca atender moradores afetados por falhas no abastecimento durante o período festivo de fim de ano e ampliar o número de registros formais de reclamações.

A iniciativa dá sequência ao mutirão realizado nesta quinta-feira (8), quando o Procon Municipal, em parceria com a Enel Distribuição Rio, atendeu consumidores prejudicados pelas constantes quedas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em Búzios durante o Natal e o Réveillon.

Durante o atendimento presencial, os moradores puderam registrar reclamações, relatar prejuízos e esclarecer dúvidas diretamente com representantes da concessionária. Cerca de 30 pessoas participaram da ação. Entre elas, a vereadora Pastora Cris, que relatou a queima de um televisor em decorrência das oscilações no fornecimento de energia no período festivo.

O primeiro mutirão foi definido após reunião realizada na última segunda-feira (05) entre a Prefeitura de Búzios e representantes da Enel Distribuição Rio. O encontro, convocado pelo prefeito Alexandre Martins, tratou dos transtornos causados pelas sucessivas quedas de energia, dos impactos nos serviços e no cotidiano da população, além das medidas adotadas pela concessionária e dos canais de atendimento disponíveis. Na ocasião, ficou acordada a realização do atendimento direto aos consumidores lesados.

Segundo o coordenador do Procon de Búzios, Dr. Marcio José, a adesão foi menor do que o esperado, especialmente diante do grande volume de reclamações feitas nas redes sociais. “É importante que o consumidor formalize a reclamação. Além de registrar junto à concessionária e obter o protocolo, é fundamental procurar o Procon. Só assim conseguimos contabilizar as demandas e cobrar das concessionárias, como a Enel e a Prolagos, um serviço de qualidade para a população”, ressaltou.

Com o mutirão agendado para o dia 13, o Procon espera ampliar o número de atendimentos relacionados aos serviços de água e saneamento, além de orientar os consumidores sobre seus direitos. O órgão também informou que está organizando uma programação especial para o período do Carnaval, quando o aumento da população no município tende a intensificar a demanda por serviços essenciais.

O Procon de Búzios está localizado na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro, em frente à Praça Santos Dumont. O telefone para contato é (22) 2350-6064.