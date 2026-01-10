ProconAscom
Procon de Búzios faz novo mutirão para atender moradores prejudicados por falhas no abastecimento de água
Atendimento será realizado em parceria com a Prolagos na próxima terça-feira (13) e dá continuidade às ações após problemas registrados no período de festas
Segurança Pública de Búzios alinha estratégias da Operação Verão e define esquema especial para o Carnaval
Foco é intensificação do patrulhamento, ordenamento do trânsito e atuação integrada entre as equipes, especialmente nas áreas de maior fluxo de pessoas e veículos
Incêndio atinge área administrativa da lanchonete Sukão em Búzios
O fogo destruiu toda a área administrativa do estabelecimento
Jovens atletas de Búzios seguem em São Paulo após impasse em viagem para competição
O grupo saiu do Rio de Janeiro e, antes do deslocamento final, realizou um amistoso na capital paulista
Corpo de mergulhador é encontrado na praia de José Gonçalves, em Búzios
A vítima foi identificada como Bruno Canepelle, de 29 anos, que praticava pesca submarina no local
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
