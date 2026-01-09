Clube Sociedade Esportiva BúziosReprodução
Segundo informações apuradas, cada atleta contribuiu com cerca de R$ 800 para cobrir despesas de transporte, alimentação, hospedagem e outros custos da viagem. O valor total arrecadado é estimado em aproximadamente R$ 50 mil.
Após a realização da partida em São Paulo, os jovens foram informados de que o dirigente responsável pela logística da viagem, identificado como Fabrício, não havia sido localizado, o que impediu a continuidade do deslocamento.
Em nota, o Clube Sociedade Esportiva Búzios informou que o dirigente foi afastado de suas funções, que seu paradeiro é desconhecido até o momento e que os atletas serão devidamente ressarcidos. A entidade afirmou ainda que está adotando as medidas necessárias para garantir o retorno do grupo ao Rio de Janeiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.