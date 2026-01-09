Clube Sociedade Esportiva Búzios - Reprodução

Clube Sociedade Esportiva BúziosReprodução

Publicado 09/01/2026 15:29

Búzios - Mais de 30 atletas do Clube Sociedade Esportiva Búzios, a maioria menores de idade, permanecem em São Paulo após uma viagem que teria como destino final uma competição esportiva no Rio Grande do Sul. O grupo saiu do Rio de Janeiro e, antes do deslocamento final, realizou um amistoso na capital paulista.



Segundo informações apuradas, cada atleta contribuiu com cerca de R$ 800 para cobrir despesas de transporte, alimentação, hospedagem e outros custos da viagem. O valor total arrecadado é estimado em aproximadamente R$ 50 mil.



Após a realização da partida em São Paulo, os jovens foram informados de que o dirigente responsável pela logística da viagem, identificado como Fabrício, não havia sido localizado, o que impediu a continuidade do deslocamento.



Em nota, o Clube Sociedade Esportiva Búzios informou que o dirigente foi afastado de suas funções, que seu paradeiro é desconhecido até o momento e que os atletas serão devidamente ressarcidos. A entidade afirmou ainda que está adotando as medidas necessárias para garantir o retorno do grupo ao Rio de Janeiro.