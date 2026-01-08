AcidenteReprodução
Acidente entre carro e moto é registrado na reta da Marina em Búzios
Colisão ocorreu após acesso de veículo por via lateral; Guarda Municipal atendeu a ocorrência e não houve feridos
Acidente entre carro e moto é registrado na reta da Marina em Búzios
Colisão ocorreu após acesso de veículo por via lateral; Guarda Municipal atendeu a ocorrência e não houve feridos
Prefeitura de Búzios realiza recadastramento de idosos do CCI entre 12 e 16 de janeiro
Atualização cadastral é obrigatória e garante a continuidade dos atendimentos, atividades e benefícios oferecidos pelo município
Fábio do Pastel reúne Enel para tratar instabilidade elétrica em São Pedro da Aldeia
Prefeito recebeu nova chefe de Operações da concessionária e apresentou demandas da população
Neta acusa ex-deputado Paulo Melo e pai por abuso; família nega e fala em motivação política
Inquérito tramita em segredo de justiça e autoridades analisam relatos contraditórios
Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em diferentes pontos de Búzios
Ações da 127ª DP resultaram em apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares; presos seguem à disposição da Justiça
Alexandre Martins recebe comando do CBMERJ e acelera projeto do quartel dos Bombeiros
Visita técnica ao terreno marca nova etapa para instalação da unidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.