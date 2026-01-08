Acidente - Reprodução

Publicado 08/01/2026 18:03

Búzios - Um susto marcou o trânsito de Armação dos Búzios na manhã desta quinta-feira (8). Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na reta da Marina, um dos trechos mais movimentados da cidade, nas proximidades de uma unidade escolar.

De acordo com informações preliminares, o motorista do carro teria acessado a via principal por uma rua lateral, no sentido Rasa, quando acabou colidindo com a motocicleta que seguia em direção ao Centro. O impacto chamou a atenção de quem passava pelo local e provocou momentânea retenção no trânsito.

A Guarda Municipal foi acionada e atuou no atendimento da ocorrência, organizando o fluxo de veículos e garantindo a segurança da área. Apesar do susto, não houve registro de feridos.