Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas Reprodução/PM
Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em diferentes pontos de Búzios
Ações da 127ª DP resultaram em apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares; presos seguem à disposição da Justiça
Alexandre Martins recebe comando do CBMERJ e acelera projeto do quartel dos Bombeiros
Visita técnica ao terreno marca nova etapa para instalação da unidade
Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, em Búzios, fica interditada para obras até sexta-feira (9)
Tráfego é desviado por ruas próximas ao Quilombo da Rasa enquanto Prefeitura realiza melhorias na drenagem da via
Janeiro marca pico da temporada de cruzeiros em Búzios com mais de 76 mil passageiros
Ao longo do mês, o município contabiliza 26 escalas, que somam 76.276 passageiros, reforçando a relevância do turismo marítimo para a economia local
Nando Reis, Marcelo Falcão, Xande de Pilares e Toni Garrido são atrações do Vivo na Praia, em Búzios
Evento gratuito estreia na cidade em 2026 e acontece de 17 a 20 de janeiro, na Praia de Geribá, com programação de esportes, bem-estar, recreação infantil e shows ao pôr do sol
Fabinho Costa lança Calendário de Eventos 2026 para fortalecer turismo e economia de Iguaba Grande
Com mais de 40 atrações ao longo do ano, iniciativa busca movimentar a cidade em todas as temporadas
