Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas - Reprodução/PM

Publicado 08/01/2026 14:08

Búzios - A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Armação dos Búzios, nesta quarta-feira (7). As ocorrências foram registradas em locais distintos do município e conduzidas por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP).

A primeira prisão aconteceu nas proximidades do Bar Novo Amarelinho, na Rua da Usina. Segundo a Polícia Civil, os agentes flagraram Gabriel Gonçalves de Aquino no momento em que realizava a venda de entorpecentes a um usuário, em uma transação conhecida como “pó de trinta”. Durante a abordagem, o suspeito confessou a venda da droga e informou que havia mais material escondido em uma área de mato próxima.

Em buscas no local, os policiais localizaram um tablete maior de maconha, um tablete menor da mesma substância, além de oito pinos contendo material semelhante à cocaína. Com Gabriel, também foram apreendidos R$ 70 em espécie. O delegado titular da unidade, Lauro Coelho, determinou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Já a segunda prisão ocorreu na Praça Santos Dumont, no Centro da cidade, após denúncia sobre a comercialização de drogas no local. Durante o monitoramento, os policiais observaram movimentação típica do tráfico, com usuários se aproximando rapidamente de um suspeito e se afastando em seguida.

O homem foi identificado como Fanuel Ítalo Souza Araújo. De acordo com a polícia, ele escondia os entorpecentes em um hidrômetro próximo e retirava o material para efetuar as vendas. Uma usuária abordada no local afirmou ter comprado dois pinos de droga por R$ 50.

Com o suspeito, os agentes apreenderam R$ 330 em dinheiro e um telefone celular. Nas imediações do ponto de ocultação, foram encontrados 34 pinos de substância semelhante à cocaína, três tubos com material aparentando ser haxixe e 13 tubos contendo comprimidos semelhantes a ecstasy. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial.

Fanuel Ítalo Souza Araújo também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com o trabalho policial por meio de denúncias anônimas, feitas pelo WhatsApp da 127ª DP, no número (22) 99219-2042, com garantia de sigilo.