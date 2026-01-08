Centro de Convivência do Idoso (CCI)Reprodução
De acordo com a Secretaria, a atualização cadastral é fundamental para manter a organização dos atendimentos e garantir que os programas, atividades e benefícios cheguem de forma eficiente aos idosos. As informações atualizadas também auxiliam no planejamento das ações e na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo município.
Para realizar o recadastramento, os idosos devem apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
- Documento de identidade (RG);
- CPF;
- Comprovante de residência atualizado;
- Cartão do SUS.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (22) 2350-6017.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.