Centro de Convivência do Idoso (CCI) - Reprodução

Centro de Convivência do Idoso (CCI)Reprodução

Publicado 08/01/2026 17:55

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa Idosa, vai realizar entre os dias 12 e 16 de janeiro o recadastramento obrigatório dos idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI). O procedimento acontece das 8h às 16h e tem como objetivo atualizar os dados dos usuários e assegurar a continuidade dos serviços oferecidos.



De acordo com a Secretaria, a atualização cadastral é fundamental para manter a organização dos atendimentos e garantir que os programas, atividades e benefícios cheguem de forma eficiente aos idosos. As informações atualizadas também auxiliam no planejamento das ações e na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo município.



Para realizar o recadastramento, os idosos devem apresentar original e cópia dos seguintes documentos:



- Documento de identidade (RG);

- CPF;

- Comprovante de residência atualizado;

- Cartão do SUS.

A Secretaria da Pessoa Idosa reforça a importância de que todos os usuários do CCI compareçam dentro do prazo estabelecido, já que a não atualização dos dados pode resultar na suspensão de atendimentos e benefícios.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (22) 2350-6017.

Divulgação Ascom