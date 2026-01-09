Bruno Canepelle, de 29 anos - Reprodução

Publicado 09/01/2026 15:16

Búzios - Foi encontrado, no fim da noite desta quinta-feira (8), o corpo do mergulhador que estava desaparecido desde a tarde na praia de José Gonçalves, em Armação dos Búzios. A vítima foi identificada como Bruno Canepelle, de 29 anos, que praticava pesca submarina no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 18h10 para atender a uma ocorrência envolvendo um mergulhador que havia saído para a atividade e não retornou. Ainda segundo as informações, o alerta inicial foi dado por volta das 16h, quando a mãe de Bruno e pessoas que o acompanhavam perceberam o desaparecimento.



As buscas começaram por volta das 17h, com a atuação de agentes da Guarda-Vidas, do CTT e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Já às 20h30, a Guarda Marítima Ambiental deu início às buscas noturnas, formando duas equipes com agentes e voluntários.



Uma das equipes seguiu para a praia das Caravelas, composta por Anderson, Morel e Catatau. A outra permaneceu em José Gonçalves, liderada pelo quiosqueiro Davi, com a participação do mergulhador Leonardo e de quatro agentes da Guarda Marítima Ambiental: Lauro, Simas, Márcio e Jadilson.



Durante as buscas no costão rochoso, os agentes realizaram mergulhos e localizaram Bruno submerso. O corpo foi retirado do mar e levado até a areia da praia, onde o local ficou preservado até a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelos procedimentos de praxe e pelo recolhimento.



O ritual funerário será divulgado posteriormente por familiares e amigos.

