Incêndio atinge o escritório da Lanchonete Sukão
Segundo informações do empresário Alexandre Martins, um dos responsáveis pela lanchonete, a causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito em um frigobar instalado no escritório.
As chamas se espalharam pelo ambiente e comprometeram completamente a estrutura administrativa. A área destinada ao atendimento ao público não foi atingida.
O incêndio foi controlado ainda no local, evitando a propagação para outras dependências do estabelecimento. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas.
