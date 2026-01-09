Incêndio atinge o escritório da Lanchonete SukãoJornal Folha de Búzios

Búzios - Um incêndio atingiu o escritório da Lanchonete Sukão, localizada entre os bairros Ossos e João Fernandes, em Armação dos Búzios, na tarde desta quinta-feira (8). O fogo destruiu toda a área administrativa do estabelecimento. Não houve feridos.

Segundo informações do empresário Alexandre Martins, um dos responsáveis pela lanchonete, a causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito em um frigobar instalado no escritório.

As chamas se espalharam pelo ambiente e comprometeram completamente a estrutura administrativa. A área destinada ao atendimento ao público não foi atingida.

O incêndio foi controlado ainda no local, evitando a propagação para outras dependências do estabelecimento. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas.