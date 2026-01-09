Segurança Pública alinha estratégias da Operação Verão - Ascom

Publicado 09/01/2026 18:14

Búzios - O secretário de Segurança Pública de Búzios, Glaucio Moreira, reuniu-se nesta quinta-feira (8) com a Guarda Civil Municipal (GCM) e representantes dos demais setores da segurança para alinhar as ações da Operação Verão e definir o esquema especial para o período de Carnaval no município.



O encontro contou com a participação do comando da Guarda Civil Municipal, da Coordenadoria de Trânsito, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), além da coordenação de segurança. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir a continuidade dos serviços já em andamento e o reforço das ações preventivas, com foco na organização, mobilidade urbana e segurança de moradores e turistas.



Para o Carnaval, será montado um esquema especial de segurança, com intensificação do patrulhamento, ordenamento do trânsito e atuação integrada entre as equipes, especialmente nas áreas de maior fluxo de pessoas e veículos. A proposta é antecipar demandas, otimizar recursos e ampliar a presença das forças de segurança nos principais pontos da cidade.



De acordo com o secretário Glaucio Moreira, o planejamento integrado é fundamental para manter a ordem e a tranquilidade durante os períodos de maior movimento. A Secretaria de Segurança Pública seguirá atuando de forma coordenada para assegurar um verão e um Carnaval seguros em Búzios.